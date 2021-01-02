 

Российский телеканал показал новогоднее обращение с обрезанным Путиным. Главный редактор заявила, что всех виновных накажут

02.01.2021, 11:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января российский телеканал “Каскад” показал обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть изображения. Была видна только нижняя часть лица главы государства. Видео опубликовано на YouTube-канале “Подъем”.

ВИДЕО
Видео: Подъем / YouTube

1 января пресс-служба телекомпании “Каскад” сообщила, что трансляция обращения президента сорвалась из-за технического сбоя.

“Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале “Каскад” связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны. Медиагруппа “Каскад” приносит искренние извинения телезрителям”, – сообщается в релизе.

Главный редактор телеканала Ольга Волкова рассказала “Подъему”, что неполадки с трансляцией продолжались около 40 секунд.

“У нас старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось, в связи с этим произошла такая ошибка. Поздравление было записано и передавалось региональным каналам. Перед поздравлением президента было поздравление губернатора [Калининградской области Антона Алиханова], и оно прошло в нормальном формате, а поздравление Путина в связи с этим сбоем прошло в другом формате. Мы сейчас разбираемся, как это могло быть, пытаемся понять причину. Все: технический директор и режиссер, которые составляли этот эфир, – будут наказаны”, – заявила она.

По информации Telegram-канала “Калининград №1”, телеканал принадлежит руководству Калининградской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Определен ключевой ген, который способен помочь в лечении рассеянного склероза

15.12 / Эрдоган отреагировал на санкции США и ЕС против Турции

10.09 / ЕС продлил на полгода санкции за нарушение территориальной целостности Украины

07.07 / Курьеры Delivery Club пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты

25.08 / В Польше начали говорить о разделе Белоруссии и союзе с Москвой

22.10 / МИД КНДР предупредил о способной занести коронавирус в страну пыльной буре

21.07 / Суд признал законным дело о коррупции в отношении генералов МВД

05.10 / Нагорный Карабах: как разрубить узел противоречий?

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

17.07 / Украина не видит подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Херсонской области – Минобороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска