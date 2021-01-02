Российский телеканал показал новогоднее обращение с обрезанным Путиным. Главный редактор заявила, что всех виновных накажут

02.01.2021, 11:58, Новости дня

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В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января российский телеканал “Каскад” показал обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть изображения. Была видна только нижняя часть лица главы государства. Видео опубликовано на YouTube-канале “Подъем”.

ВИДЕО

Видео: Подъем / YouTube

1 января пресс-служба телекомпании “Каскад” сообщила, что трансляция обращения президента сорвалась из-за технического сбоя.

“Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале “Каскад” связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны. Медиагруппа “Каскад” приносит искренние извинения телезрителям”, – сообщается в релизе.

Главный редактор телеканала Ольга Волкова рассказала “Подъему”, что неполадки с трансляцией продолжались около 40 секунд.

“У нас старое оборудование, которое 20 лет практически не обновлялось, в связи с этим произошла такая ошибка. Поздравление было записано и передавалось региональным каналам. Перед поздравлением президента было поздравление губернатора [Калининградской области Антона Алиханова], и оно прошло в нормальном формате, а поздравление Путина в связи с этим сбоем прошло в другом формате. Мы сейчас разбираемся, как это могло быть, пытаемся понять причину. Все: технический директор и режиссер, которые составляли этот эфир, – будут наказаны”, – заявила она.

По информации Telegram-канала “Калининград №1”, телеканал принадлежит руководству Калининградской области.