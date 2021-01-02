 

В Нью-Йорке нашли мертвой дипломата ООН. Полиция подозревает самоубийство

02.01.2021, 11:58, Новости дня
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38-летняя женщина, дипломат Организации Объединенных Наций была найдена 1 января с ремнем на шее в спальне собственной квартиры в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.

Полиция обнаружила в квартире антидепресанты, две бутылки мелатонина, одна из которых была пустой, а вторая почти пустой.

По информации издания, следов насилия не обнаружено, вероятно, дипломат покончила жизнь самоубийством.

Люди, знавшие дипломата, рассказали, что женщина прожила в доме два года, она ни с кем не конфликтовала, “была хорошим и милым человеком”.

В ООН пока не прокомментировали смерть своей сотрудницы, пишет  New York Post.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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