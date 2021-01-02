 

В Италии прошел «дождь» из мертвых птиц

02.01.2021, 11:56, Новости дня
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В Риме в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали новогодние фейерверки, сообщают местные СМИ.

Соответствующие фото и видео появились в Сети. На кадрах видны десятки птиц, которые безжизненно разбросаны по земле.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7

— Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

#Strage di #capodanno a #Roma:
Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica…in tanti restano a terra morti.
E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM

— NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021

«Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц», – приводит издание RomaToday слова одного из авторов видео.

Международная организация защиты животных заявила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков, передает РИА «Новости».

«Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа», – цитирует AP пресс-секретаря организации Лоредану Диглио.

По словам главы итальянского отделения организации Массимо Компаротто, ежегодно они просят запретить продажу петард и фейерверков.



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