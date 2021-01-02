 

Мнение: Трамп – всё. Переворота не будет

02.01.2021, 11:36, Разное
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Кстати, никаких оснований полагать, что Трамп хотя бы попытается “громко хлопнуть дверью”, не остается после вчерашнего события, когда Конгресс преодолел вето Трампа на оборонный бюджет. Причем КАК преодолел! Сенат, в котором преобладает как бы родная Трампу Республиканская партия, принял решение соотношением 81 на 13. Это конец, и это подтверждает мое уже давно высказанное наблюдение, что Трампа на самом деле сливали и слили ОБЕ партии, поскольку он оказался чужд обеим. “Борьба Трампа” – это не “республиканцы против демократов”, это “Система против антисистемщика”.

Недаром многие (с удивлением) отмечали, что “республиканский” канал Фокс начал дистанцироваться от Трампа еще до выборов. Трамп-то, кстати, всегда понимал этот расклад – недаром он всегда стремился выстроить коммуникацию напрямую с электоратом, в обход СМИ и партийных посредников. Это почти получилось, но, как говорится, “против лома не приема”. “Супротив милиции он ничего не смог” – в смысле, еще раз подтвердилась истина, что на выборах всегда выгоднее контролировать подсчет, а не избирателей.

Сейчас Трампа, поди, еще и начнут сажать. Это для Америки тоже характерно – там с проигравшими не церемонятся. Старика Трампа реально жаль – он человек, очевидно, яркий и смелый, по-хорошему безбашенный. Но и бестолковый, конечно. А вот очередная победа Системы вызывает отвращение: не потому, что мы такие уж принципиально антисистемные (нет, мы не анархисты и не коммунисты), а потому, что Система, как она сложилась на сегодняшний день, имеет уж слишком отчетливые античеловеческие черты. “Власть отвратительна, как руки брадобрея”, писал Осип Мандельштам в 30-е. Но нынешняя мировая власть куда хуже: это уже не руки брадобрея, это холодные щупальца какой-то черт знает, то ли рептилии, то ли насекомого… Брррр!

Вот и Трампа схарчили. А ведь было одно, но очень большое преимущество: он походил на живого человека.

Источник: Размышления вольного социолога



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