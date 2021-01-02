Открылся глобальный предзаказ за полцены на Umidigi A9, первый смартфон с Android 11 и инфракрасным термометром

02.01.2021, 11:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для россиян появилилась возможность приобрести первый смартфон с Android 11 и инфракрасным термометром за полцены. Глобальный предзаказ на модель Umidigi A9 уже открыт.

Не так давно бренд Umidigi анонсировал выпуск первого «умного телефона» с необычной технологией. В то время, как во всем мире бушует пандемия коронавируса, особенно актуальной является возможность постоянного мониторинга состояния здоровья. Разработчики китайской компании предлагают интересное решение, функцию дистанционного определения температуры, которая пригодится многим потенциальным покупателям.

Цена инновационного гаджета для россиян составит порядка 8 тысяч рублей. Предварительный заказ Umidigi A9 можно сделать в Сети, на время глобальной акции ценник составляет 50% полной стоимости в 15 352 рублей. Это равно соответственно 100 и 200 долларов США. Дисплей Umidigi A9 имеет 6,53-дюймовую диагональ и разрешение в 720 на 1600 точек. Мощность и производительность смартфону обеспечивает однокристальный процессор MediaTek Helio G25. Дополняет его чип оперативной памяти объемом в 3 ГБ формата LPDDR4X. Для хранения файлов в устройстве предусмотрены 64 гигабайта.

Основная камера в телефоне четвертная, с двумя 8-мегапиксельными и объективами на 2 и 13 миллионов пикселей. Фронтальный датчик также 8-мегапиксельный, а вместительная аккумуляторная батарея на 5150 мА•ч поддерживает 10-ваттную зарядку. Информации о дате начала реализации и стоимости Pro-версии аппарата пока нет.