 

Биткоин обновил исторический максимум и превысил $29 тысяч

02.01.2021, 11:05, Новости дня
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Курс биткоина 2 января вырос до своего исторического максимума и составил $29,7 тыс. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

Скриншот: coindesk.com

30 декабря курс криптовалюты установился на уровне $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Всего с начала 2020 года стоимость биткоина выросла на 289%. Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет в этом году благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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