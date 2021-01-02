Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19

02.01.2021, 11:04, Новости дня

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Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом, Лановой будет госпитализирован.

Купченко сообщила, что «Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество», также он «сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», передает ТАСС.

«Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», – добавила она.

При этом ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не планирует госпитализироваться. Она добавила, что хочет посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с участием Купченко и Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.