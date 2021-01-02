 

Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19

02.01.2021, 11:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом, Лановой будет госпитализирован.

Купченко сообщила, что «Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество», также он «сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», передает ТАСС.

«Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», – добавила она.

При этом ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не планирует госпитализироваться. Она добавила, что хочет посетить клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с участием Купченко и Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами

24.06 / Назначено штатное духовенство главного храма Вооруженных сил

11.12 / НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне, “суд” в Крыму вынес заочный приговор гендиректору ATR. Главное за день

30.06 / На юго-востоке Москвы загорелся склад

25.08 / Висконсин: Национальная гвардия направлена в Кеношу

16.07 / Аналитики подсчитали, когда российская экономика выйдет из кризиса

28.07 / Эксперт назвал независимую Украину результатом отказа от православных ценностей

22.07 / У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

01.07 / Кабмин одобрил проекты соглашений для получения финансовой помощи от ЕС

18.10 / Daily Mail – генсек ООН признал, что мир «не выдерживает» проверку коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска