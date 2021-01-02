Мнение: Рапорт из Хабаровска

02.01.2021, 11:00, Разное

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Власти Хабаровска отрапортовали, что митинги в защиту бывшего губернатора Фургала прекратились: "…Власти Хабаровска сообщили, что несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала прекратились. Последняя в 2020 году акция состоялась в субботу, 26 декабря. Администрация Хабаровска сообщала примерно о 30 участниках, местные СМИ — о более 100. «Несанкционированные массовые акции у здания правительства Хабаровского края прекратились. Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции»,— сообщается на сайте администрации города. По данным властей, те, кто присутствуют на площади у администрации края, «прогуливаются в новогоднем городке»…"

Прекратились митинги или нет – вопрос, конечно, неоднозначный. Новый год все-таки. Иногда люди хотят и попраздновать.

В любом случае заслуг власти – что местной, что федеральной – в прекращении протестов нет. Они попросту выгорают, так как смысл протеста – обратить внимание на проблему. И если власть упорно и категорически не желает ее видеть, то вообще-то, логика протеста перестает носить осмысленный характер.

Чем хорош хабаровский протест (при том, что его результативность выглядит нулевой) – это исчезновением иллюзий. Власть стала тем, кем и является на самом деле – полностью оторванным от народа скопищем непонятных и совершенно ненужных людей. А ее откровенно антинародный характер стал очевиден даже вполне лояльным. И дело даже не в самом Фургала – хороший он губернатор или не очень. Это вопрос о собственности: власть считает себя своей собственностью, народ полагает, что власть – это то, что выбирает он, а значит, и может претендовать на свое право в отношении нее. Антагонистическое понимание вопроса о собственности всегда приводит (рано или поздно) к проблеме ее перераспределения. И власть как собственность – не исключение.

Кремль всегда мыслит тактическими категориями. Раз возник протест – то любыми способами нужно сделать так, чтобы он прекратился. В хабаровском случае было решено действовать измором. Возможно, это и сработало. Но в долгосрочной перспективе это проигрыш, проигрыш стратегический. Люди получили совершенно ясную картину, в которой они и их интересы – пустое место для власти. И наивно полагать, что завтра они об этом забудут.

Любой диктатор рано или поздно сталкивается с тем, что вчерашние миллионные толпы, которые собирались в его поддержку, вдруг внезапно испаряются, оставляя его один на один с теми проблемами, которые он же и создал. И интерес к личности диктатора возникает только тогда, когда он лежит в холодильнике торгового центра после встречи с избирателями возле какого-то канализационного коллектора.

Если наши кремлевские думают, что с ними это всё будет происходить как-то иначе, то они, как обычно, глубоко ошибаются. История вообще бедна на сюжеты, которые повторяются из раза в раз.