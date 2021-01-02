«Место всех блогеров – в Лефортово» – Общественная палата предостерегла от необдуманной регистрации на портале YouTube

02.01.2021, 10:51, Разное

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Общественная палата России выпустила официальное предостережение от регистрации на видеохостинге YouTube. Там напомнили о социальной ответственности граждан в такой непростой для страны период.

– Любой гражданин должен помнить, что он несёт полную ответственность за свои действия. Сама по себе регистрация на американском ресурсе во время информационной войны с Западом вызывает вопросы, но если пользователи начинают размещать там контент, тем более политический – это повод минимум для доследственной проверки. Россия – это свободная страна, но все граждане должны помнить, что место всех этих блогеров – в Лефортово. Надеюсь, что россияне с пониманием отнесутся к нашему предупреждению и не будут отвлекать Общественную палату и органы внутренних дел от действительно важной работы, – отметил член Общественной палаты Александр Малькевич.

После обращения Андреева YouTube зафиксировал массовое удаление аккаунтов россиян, а часть блогеров даже заявила о планах вернуть серебряные и золотые «кнопки» видеохостингу.