Один сплошной дисплей: Xiaomi придумала ещё пару способов завернуть смартфон в экран

02.01.2021, 10:42, Разное

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В последние числа минувшего года Xiaomi получила новых ряд патентов. Согласно опубликованной в Сети информации, компания разработала ещё пару способов завернуть смартфон в экран.

Блогеры, специализирующиеся на теме высоких технологий, сообщают об очередной инновации китайского бренда. Так, в базе данных Госведомства интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) замечены сразу два патента, которые были выданы IT-гиганту. В сопровождающей заявки документации речь идёт об так называемых «опоясывающих» дисплеях.

Ранее в ассортименте Xiaomi уже был выпущен аппарат Xiaomi Mi Mix Alpha с использованием подобной технологии. Однако смартфон за почти 2,8 тысяч долларов США так и не поступил в продажу. Новые продукты компании включают в себя гибкую экранную панель. Он, исходя из схем, приложенных к документам по патентной заявке, покрывает не только всю лицевую поверхность, но и практически всю заднюю. Также небольших размеров дисплеи производитель вынес на боковые грани девайса.

Второй гаджет, патент на который получен Xiaomi, имеет похожий дизайн. Однако его углы наверху и внизу более плавны, а блок основной камеры имеет иную организацию. Других сведений о грядущих новинках пока нет. Стоит отметить, что вчера китайская корпорация получила ещё целый комплект патентов. В них описываются семь устройств со складной конструкцией. Какие аппараты из заявленных в итоге будут в коммерческий релиз, пока неизвестно.