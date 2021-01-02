Билл Гейтс решил «заблокировать» Солнце
02.01.2021, 9:42,
Разное
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Основатель Microsoft Билл Гейтс готовится реализовать масштабный проект, целью которого является «блокировка» Солнца.
Ученые из Гарвардского университета помогут воплотить в жизнь идею миллиардера.
Авторы исследований планируют проверить гипотезу о том, что на процесс глобального потепления на планете можно оказать влияние, распылив в атмосфере отражающие солнечные свет частицы.
Специалисты из SSC недавно выразили свое согласие поучаствовать в проекте. Они собираются возле антарктического города Кирун запустить воздушный шар, который доставит на высоту 20 километров гондолу с научным оборудованием весом почти 600 килограмм.
Однако не все ученые поддерживают данную инициативу, так как любые попытки повлиять на природные процессы могут иметь серьезные последствия, предугадать которые просто невозможно.
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