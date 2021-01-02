Угнанный автомобиль врезался в здание Театра имени Вахтангова

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02.01.2021, 9:30, Новости дня
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Угнанный автомобиль Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова незадолго до Нового года, находившийся за рулем человек скрылся. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости вылетает на тротуар и врезается в здание театра.

Директор театра Кирилл Крок  предположил, что водитель бы пьян. По его информации, виновник происшествия скрылся, его ищет полиция, передает РЕН ТВ.

Он уточнил, что в результате инцидента погнулась декоративная решетка.

Владелец автомобиля добавил, что транспортное средство угнали незадолго до инцидента.

Ранее в Москве автомобиль наехал на помогавших сбитому полицейскому людей.



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