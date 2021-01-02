Названы самые успешные в прокате в РФ фильмы по итогам 2020 года

02.01.2021, 9:30, Новости дня

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Фильм «Холоп» Клима Шипенко стал самым успешным фильмом в российском прокате по итогам 2020 года, а «Джентльмены» Гая Ричи, занявшие в рейтинге третье место, – самой кассовой иностранной картиной, информирует Фонд кино.

В фонде сообщили, что «рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп», фильм был выпущен в прокат в конце 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей)», передает РИА «Новости».

Кроме того, «среди фильмов зарубежного производства крупнейшей стала картина режиссера Гая Ричи «Джентльмены», собравшая в прокате 1,224 млрд рублей, 4,0 млн зрителей».

В первую пятерку, кроме «Холопа» и «Джентльменов», вошли: «Лед 2» Жоры Крыжовникова (второе место, 1,469 млрд рублей и 6 млн зрителей), «Вторжение» Федора Бондарчука (четвертое место, 960,4 млн рублей и 3,4 млн зрителей) и «Довод» Кристофера Нолана (пятое место, 942,8 млн рублей и 3,1 млн зрителей).

Ранее была названа доля российского кино в прокате в 2020 году.