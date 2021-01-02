Боевики 1 января девять раз нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

02.01.2021, 9:20, Новости дня

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Российско-оккупационные войска 1 января девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 2 января в Facebook.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки, где противник применил минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка был визуально обнаружен БПЛА противника типа “квадрокоптер”, который был сбит после пересечения линии разграничения”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, вблизи Водяного на Приазовье российские наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали вблизи Павлополя.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, около Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганского использовал стрелковое оружие“, – отметили в штабе.

С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина, добавили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.