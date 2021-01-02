В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. новых случаев коронавируса

02.01.2021, 9:20, Новости дня

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За сутки в Украине подтвердили 5038 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook написал утром 2 января министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 182 ребенка и 131 медик.

Умерло за сутки 51 пациента, выздоровело – 2 606.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 069 517 случаев коронавируса, 18 731 человека умерли, 722 615 – выздоровели.

За сутки провели 17 930 тестов (14 975 методом ПЦР, 2 955 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели почти 5,6 млн тестов ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 112 649;

Винницкая область – 22 801;

Волынская область – 33 312;

Днепропетровская область – 59293;

Донецкая область – 37 198;

Житомирская область – 39 982;

Закарпатская область – 28 407;

Запорожская область – 54 717;

Ивано-Франковская область – 43 489;

Киевская область – 60 238;

Кировоградская область – 8544;

Луганская область – 10 923;

Львовская область – 62 130;

Николаевская область – 31 705;

Одесская область – 71 889;

Полтавская область – 36 733;

Ровенская область – 41 503;

Сумская область – 41 350;

Тернопольская область – 34 275;

Харьковская область – 70 212;

Херсонская область – 18 044;

Хмельницкая область – 39932;

Черкасская область – 39 481;

Черновицкая область – 40 357;

Черниговская область – 30 353.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.