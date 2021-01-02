В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. новых случаев коронавируса
02.01.2021, 9:20,
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За сутки в Украине подтвердили 5038 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook написал утром 2 января министр здравоохранения Максим Степанов.
Среди заболевших – 182 ребенка и 131 медик.
Умерло за сутки 51 пациента, выздоровело – 2 606.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 069 517 случаев коронавируса, 18 731 человека умерли, 722 615 – выздоровели.
За сутки провели 17 930 тестов (14 975 методом ПЦР, 2 955 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели почти 5,6 млн тестов ПЦР-тестов.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
- Киев – 112 649;
- Винницкая область – 22 801;
- Волынская область – 33 312;
- Днепропетровская область – 59293;
- Донецкая область – 37 198;
- Житомирская область – 39 982;
- Закарпатская область – 28 407;
- Запорожская область – 54 717;
- Ивано-Франковская область – 43 489;
- Киевская область – 60 238;
- Кировоградская область – 8544;
- Луганская область – 10 923;
- Львовская область – 62 130;
- Николаевская область – 31 705;
- Одесская область – 71 889;
- Полтавская область – 36 733;
- Ровенская область – 41 503;
- Сумская область – 41 350;
- Тернопольская область – 34 275;
- Харьковская область – 70 212;
- Херсонская область – 18 044;
- Хмельницкая область – 39932;
- Черкасская область – 39 481;
- Черновицкая область – 40 357;
- Черниговская область – 30 353.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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