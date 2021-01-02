 

В Украине за сутки подтвердили более 5 тыс. новых случаев коронавируса

02.01.2021, 9:20, Новости дня
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За сутки в Украине подтвердили 5038 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook написал утром 2 января министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 182 ребенка и 131 медик.

Умерло за сутки 51 пациента, выздоровело – 2 606

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 069 517 случаев коронавируса, 18 731 человека умерли, 722 615 – выздоровели.

За сутки провели 17 930 тестов (14 975 методом ПЦР, 2 955 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели почти 5,6 млн тестов ПЦР-тестов.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

  • Киев – 112 649;
  • Винницкая область – 22 801;
  • Волынская область – 33 312;
  • Днепропетровская область – 59293;
  • Донецкая область – 37 198;
  • Житомирская область – 39 982;
  • Закарпатская область – 28 407;
  • Запорожская область – 54 717;
  • Ивано-Франковская область – 43 489;
  • Киевская область – 60 238;
  • Кировоградская область – 8544;
  • Луганская область – 10 923;
  • Львовская область – 62 130;
  • Николаевская область – 31 705;
  • Одесская область – 71 889;
  • Полтавская область – 36 733;
  • Ровенская область – 41 503;
  • Сумская область – 41 350;
  • Тернопольская область – 34 275;
  • Харьковская область – 70 212;
  • Херсонская область – 18 044;
  • Хмельницкая область – 39932;
  • Черкасская область – 39 481;
  • Черновицкая область – 40 357;
  • Черниговская область – 30 353.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/850388008837529

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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