Мы открываем IX докфест «Новой» и Артдокфеста. Один день — одна картина
02.01.2021, 7:18,
Разное
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Весь день 2 января — «Кино эпохи перемен».«Кино эпохи перемен»
Режиссер: Алексей Федорченко, 2019 г.
Фильм Открытия — одна из лучших картин последнего времени, комедия-реквием «Кино эпохи перемен» замечательного режиссера Алексея Федорченко, для которого не существует разграничения жанров кино: игровое, мокьюментари, документальное. Он просто снимает кино, от которого невозможно оторваться. Его документальный фильм про крупную провинциальную киностудию был задуман как боевик много лет назад. С тех пор замысел практически не изменился — изменился взгляд на время. Для Федорченко история кино — это история конкретных людей, их отношений, поступков и проступков. Но главное, что удалось режиссеру — увидеть осколочную, ранящую действительность сквозь призму времени. Раны вроде зажили. А болит.
Приключенческая трагикомедия о том, как снималось кино в провинции середине девяностых.
Как «Свердловская киностудия» пережила катаклизмы переходного времени: бандитские рейды, гоголевских кредиторов, но не смогла пережить «сытые» циничные нулевые.
Конечно же, это субъективный взгляд на наше недавнее прошлое, но мудрые люди говорят, что в субъективном ощущении истории больше правды, чем во всех телевизионных репортажах вместе взятых. И кстати, последним фильмом той самой СК стали «Первые на Луне» Федорченко — восхитительный мокьюментари про советский космос, покорение которого «случилось» в 1930-е. Просто это была страшная тайна.
Предисловие организаторов
Фото: Getty / коллаж
В авторском доке есть особый магнит — пристальное внимание, неспешное приближение к человеку.
Не сдавшемуся и победившему гадкую болезнь («Белая кровь»), калеченному на всю оставшуюся жизнь разрушением гулливерского СССР («Артем и Лиля»). Владимир Карабанов сочинил фильм — посвящение Маргарите Тереховой. Вместо традиционного ЖЗЛ — впечатление, ускользающий образ космической актрисы. Это микс документального кино с игровым, реконструкцией, компьютерной графикой. «Встретимся где-то» — воспоминания о будущем. Историю рождения легендарного фантастического фильма «Через тернии к звездам» рассказывает с помощью кино сын режиссера Ричарда Викторова — режиссер Николай Викторов.
А центральной темой нашего фестиваля («Россия — это мы», «Где Матрена?», «Секретарь по идеологии», «Уездный город Е») станет
портрет многоцветного поколения, выросшего и сформировавшегося при Путине. От навальнистов — до новых комсомольцев.
Итак, смотрим кино без прикрас и патетики. Фильмы, которые не любит наше телевидение, потому что вопросов в них больше, чем ответов.
Лариса Малюкова
обозреватель «Новой»
Источник: Новая газета
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