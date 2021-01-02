 

Мы открываем IX докфест «Новой» и Артдокфеста. Один день — одна картина

02.01.2021, 7:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Весь день 2 января — «Кино эпохи перемен».«Кино эпохи перемен»

Режиссер: Алексей Федорченко, 2019 г.

Фильм Открытия — одна из лучших картин последнего времени,  комедия-реквием «Кино эпохи перемен» замечательного режиссера Алексея Федорченко, для которого не существует разграничения жанров кино: игровое, мокьюментари, документальное. Он просто снимает кино, от которого невозможно оторваться.  Его документальный фильм про крупную провинциальную киностудию был задуман как боевик много лет назад. С тех пор замысел практически не изменился — изменился взгляд на время. Для Федорченко история кино — это история конкретных людей, их отношений, поступков и проступков. Но главное, что удалось режиссеру — увидеть осколочную, ранящую действительность сквозь призму времени. Раны вроде зажили. А болит.

Приключенческая трагикомедия о том, как снималось кино в провинции середине девяностых.

Как «Свердловская киностудия» пережила катаклизмы переходного времени: бандитские рейды, гоголевских кредиторов, но не смогла пережить «сытые» циничные нулевые.

Конечно же, это субъективный взгляд на  наше недавнее прошлое, но мудрые люди говорят, что в  субъективном ощущении истории больше правды, чем во всех телевизионных репортажах вместе взятых.  И кстати, последним фильмом той самой СК стали «Первые на Луне» Федорченко — восхитительный мокьюментари про советский космос, покорение которого «случилось» в 1930-е. Просто это была страшная тайна.

Предисловие организаторов
Фото: Getty / коллаж

В авторском доке есть особый магнит — пристальное внимание, неспешное приближение к человеку.

Не сдавшемуся и победившему гадкую болезнь («Белая кровь»), калеченному на всю оставшуюся жизнь разрушением гулливерского СССР («Артем и Лиля»). Владимир Карабанов сочинил фильм — посвящение Маргарите Тереховой. Вместо традиционного ЖЗЛ — впечатление, ускользающий образ космической актрисы. Это микс документального кино с игровым, реконструкцией, компьютерной графикой. «Встретимся где-то» — воспоминания о будущем. Историю рождения легендарного фантастического фильма «Через тернии к звездам» рассказывает с помощью кино сын режиссера Ричарда Викторова — режиссер Николай Викторов.

А центральной темой нашего фестиваля («Россия — это мы», «Где Матрена?», «Секретарь по идеологии», «Уездный город Е») станет

портрет многоцветного поколения, выросшего и сформировавшегося при Путине. От навальнистов — до новых комсомольцев.

Итак, смотрим кино без прикрас и патетики. Фильмы, которые не любит наше телевидение, потому что вопросов в них больше, чем ответов.

Лариса Малюкова
обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Ученые: Гигантские дюны на поверхности Марса перемещаются

05.08 / СМИ рассказали о поступлении детей чиновников в вузы без конкурса

12.08 / Вклад «Назад в девяностые»

06.07 / Мнение: Она – мужчина?! – Из-за такой мелочи с российский биатлонисткой может развестись муж

17.09 / Уникальный набор для отбеливания зубов Smileo – белоснежная и искренняя улыбка каждый день

25.09 / Анфиса Чехова до сих пор не осознала смерть отца

23.09 / Отсутствие русских в школьной программе «Культура народов России» объяснили профилактикой национализма

06.11 / Студия Warner Bros извинилась за оскорбление чувств инвалидов в фильме «Ведьмы»

30.10 / Мнение: Теракт в Ницце

02.07 / Бузова пожаловалась на «кривой рот» из-за перенесенной накануне операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска