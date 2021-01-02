 

Дававший Пенсу право решать итоги выборов иск отклонили в Техасе

02.01.2021, 8:38, Новости дня
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Федеральный суд в американском штате Техас отклонил иск с требованием признать, что вице-президент Майк Пенс может решать, какие голоса выборщиков учитывать при их формальном подсчете на заседании конгресса 6 января.

Согласно постановлению судьи Джереми Кернодла, иск отклонен, так как у истцов отсутствует процессуальная правоспособность, передает РИА «Новости».

Ранее адвокаты члена палаты представителей США от Техаса Луиса Гомерта и 11 выборщиков штата Аризона сообщили, что Майк Пенс отказался от их предложения присоединиться к попытке пересмотреть результаты выборов.

Тогда Гомерт и выборщики подали иск, пытаясь доказать, что вице-президент имеет исключительные полномочия определять, каких президентских выборщиков будет учитывать конгресс при удостоверении результатов выборов.

Минюст США просил федеральный суд Техаса отказать в рассмотрении данногоо иска. Министерство в этой ситуации представляет интересы Пенса, который по закону председательствует в сенате и будет вести заседание 6 января.

Напомним, в последний день 2020 года действующий президент США Дональд Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано.

Он обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов, а также анонсировал большой митинг в Вашингтоне.

В Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Позже стало известно, что сторонники действующего президента США собрались провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.



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