«Британский» штамм коронавируса выявили во Вьетнаме

02.01.2021, 8:38, Новости дня

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Первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен во Вьетнаме, сообщил Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19.

Новый вариант коронавируса обнаружен у 45-летней женщины, вернувшейся в страну из Великобритании 22 декабря, передает ТАСС.

На борту вывозного рейса, приземлившегося в аэропорту южного вьетнамского города Кантхо, находились в общей сложности 305 пассажиров. Все они были изолированы и направлены на обязательный двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции.

31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае. В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса.