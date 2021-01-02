 

Ученый Митио Каку предложил иначе взглянуть на теорию о Мультивселенной

02.01.2021, 8:10, Разное
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Японский ученый Митио Каку считает, что человечество живет в Мультивселенной. Согласно его концепции этот факт доказывает то, что человечество регулярно сталкивается с парадоксами, особенно в квантовой физике.
Так, квантовая механика допускает, что одна частица может иметь сразу два состояния или существовать в двух местах. Вторым таким местом может являться Мультивселенная. Кроме того, с каждым годом количество сторонников данной теории только увеличивается, ведь она позволяет объяснить многие парадоксы, которые невозможно вписать в рамки традиционной физики.

Однако ученый отметил, что это всего лишь теория, доказать которую на сегодняшний день не представляется возможным. Даже при условии, что Мультивселенные существуют, а в них есть двойники Солнечной системы и Земли, законы физики там могут оказаться совсем иными и не подходящими для возникновения людей.



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