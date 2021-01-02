Опубликован прогноз для родившихся 1 января 2021 года детей

02.01.2021, 8:06, Новости дня

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Дети, рожденные 1 января 2021 года, будут жить в 22 веке. Такой прогноз опубликовал детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года. Первый ребенок появился на свет на архипелаге Фиджи в тихом Океане. Ожидается, что в первый день 2021 года родится 371 тыс. детей. Причем, больше всего – в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, а также в Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго, передает РИА «Новости» данные статистики фонда.

«Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пускай 2021 год станет годом, когда мы начнем строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье», – сообщила исполнительный директор фонда Генриетта Форе.

Также аналитики предположили, что всего в 2021 году появится на свет 140 млн детей.

Ранее сообщалось, что в сентябре в РФ впервые с начала 2020 года зафиксирован прирост рождаемости: родились 130,4 тыс. младенцев, это больше показателя за сентябрь 2019 года. Также Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что более трети жителей РФ планируют иметь двоих детей при условии сохранения нынешних условий жизни.