Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в 14 префектурах Японии

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02.01.2021, 8:06, Новости дня
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Префектура Гифу стала 14-й высшей административной единицей Японии, в которой зафиксирована вспышка птичьего гриппа, информирует Киодо.

Очаг заражения выявлен на птицеферме в местном городе Минокамо. Таким образом, Гифу стала 14-й из 47-ми префектур Японии, где власти обнаружили вспышку птичьего гриппа. Руководство Гифу открыло заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер рассматривается вариант ликвидации расположенных в Минокамо кур, передает ТАСС.

Напомним, в начале декабря вспышка птичьего гриппа была выявлена на юго-западе Японии.



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