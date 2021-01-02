Глава МИД Китая оценил уровень сотрудничества с Россией

02.01.2021, 8:06, Новости дня

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Стратегическое сотрудничество РФ и Китая не имеет конца, верхнего предела и запретных зон, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

«В прошлом (2020) году российско-китайские отношения выдержали «крещение» эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня», – приводит РИА «Новости» текст заявления Ван И в интервью Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

Дипломат отметил, что народы двух стран оказывали друг другу помощь и поддержку в борьбе с эпидемией, стороны продолжают тесно сотрудничать в области совместного контроля и профилактики эпидемии, в исследованиях и разработках вакцин и лекарств.

«Обе стороны всеми силами продвигают возобновление работы и производства, обеспечивают функционирование производственных цепочек и цепей поставок, стабильно продвигается строительство крупных проектов, а сотрудничество в новых форматах и моделях, таких как цифровая экономика и электронная коммерция, быстро расширяется», – добавил Ван И.

Он подчеркнул, что «стратегическое сотрудничество РФ и Китая не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела».

Напомним, в середине декабря РФ и Китай продлили соглашение об обмене данными о пусках баллистических ракет. Кроме того, в начале декабря спецпредставитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин в ходе встречи с российским послом в КНР Андреем Денисовым сообщил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в области безопасности и борьбы с терроризмом.

В ноябре в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку».

В октябре президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином.

В сентябре глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой сообщил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.