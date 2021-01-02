В РФ дали совет объявившим войну Деду Морозу украинцам

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02.01.2021, 7:14, Новости дня
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Выступающим против Деда Мороза украинским изданиям и пользователям Сети стоит сменить этот новогодний символ на персонажа Билли Боба Торнтона из фильма «Плохой Санта», сообщил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Киевские власти уже не знают как извернуться, как расстелиться, как поцеловать сапоги, каблуки и пятки своим западным покровителям. Теперь им не понравился Дед Мороз. А Мороз Иванович, между прочим, сказочный персонаж, известный с середины 19-го века, когда подавляющая часть современной Украины была Россией», – сообщил депутат РИА «Новости».

При этом парламентарий поздравил с Новым годом «нормальных жителей соседней братской страны» и пожелал, чтобы они получили хорошие подарки от Деда Мороза.

«А к тем, кто против, пусть приходит плохой Санта», – заключил Свищев.

Напомним, украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому. Некоторые украинские издания сравнили его с «кровожадным чудовищем».

Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза.



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