Назван срок завершения строительства РЛС «Воронеж» в Коми

02.01.2021, 7:14, Новости дня

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Радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщили в Минобороны.

«В этом году планируется завершить строительство РЛС «Воронеж» в республике Коми», – приводит сообщение военного ведомства РИА «Новости».

РЛС «Воронеж» составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас боевое дежурство несут семь таких станций – на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей и Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев. Идет строительство новой радиолокационной станции в Мурманской области.

Напомним, в августе прошлого года генконструктор СПРН сообщал, что усовершенствованная система предупреждения о ракетном нападении успешно прошла госиспытания.