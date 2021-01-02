 

Хакеры атаковали SolarWinds и получили доступ к исходному коду

02.01.2021, 6:36, Новости дня
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В компании Microsoft признали, что совершенная при помощи SolarWind хакерская атака оказалась успешной для злоумышленников, которые, судя по всему, сумели добраться до исходного кода.

Также специалисты из Microsoft сообщили, что очень обеспокоены этим фактом, так как пока еще невозможно определить все негативные последствия взлома.

Напомним, что в результате атаки хакеры взломали защищенные ресурсы правительства Соединенных Штатов и ряда авторитетных организаций. Кроме того, доступ к исходному коду Microsoft позволяет понять специфику создания многих программных продуктов, чего сама компания никогда не разглашает. Вредоносное ПО никогда не проникало настолько глубоко, уточняют эксперты.



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