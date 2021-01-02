Le Monde – хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

02.01.2021, 6:32, Новости дня

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В Microsoft заявили, что во время массированной кибератаки SolarWinds хакеры получили доступ к исходному коду компании через учётную запись одного из сотрудников. Впрочем, там уверяют, что никаких изменений они внести не могли, сама система и данные пользователей в безопасности, пишет Le Monde.



Reuters

В Microsoft признали, что пираты, которые взломали американское правительство и бизнес через программу SolarWinds, на самом деле внедрились в компанию глубже, чем там изначально предполагали. Так, они получили доступ к исходному коду, взломав аккаунт одного из сотрудников, пишет Le Monde.

«Мы обнаружили необычную активность некоторых внутренних учётных записей и после проверки выяснили, что одна учётная запись использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях», — заявили в корпорации. Впрочем, там заверили, что хакеры могли просматривать этот код, но не изменять его. После расследования Microsoft убедилась, что никаких изменений внесено не было.

В компании заверили, что ни её сервисы, ни данные клиентов не были в опасности, но там придерживаются принципов прозрачности, поэтому решили сообщить о происшествии. Сама атака началась ещё в марте, но в декабре о ней сообщили в американских правительственных органах, обвинив в её организации Россию, пишет Le Monde.