Times – «мы возвращаем себе свободу» — Джонсон обратился к британцам после завершения выхода из ЕС

02.01.2021, 6:32, Новости дня

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Премьер Великобритании Борис Джонсон заверил, что выполнит все обещания референдума 2016 года и восстановит экономику, пострадавшую за время пандемии, в 2021 году, пишет The Times. По словам Джонсона, в новом году Великобритания станет научной сверхдержавой и ведущей страной в борьбе с изменениями климата.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил завершение выхода из состава Европейского союза «оптимистичным новогодним обращением» к гражданам, гарантировав выполнение всех обещаний референдума 2016 года и восстановление экономики страны после пандемии коронавируса, пишет The Times.

По словам Джонсона, Великобритания переживает «удивительный момент» своей истории на фоне окончания переходного периода по брекситу.

«Это удивительный момент для страны. Мы возвращаем себе свободу и теперь должны сделать всё, чтобы извлечь из этого максимум выгоды», — заявил Джонсон, пообещав превратить Великобританию в научную сверхдержаву, ведущую мировую державу в борьбе с изменениями климата, а также создать миллионы высококвалифицированных рабочих мест.

«С восходом солнца в 2021 году мы уверены в том, что Великобритания свободна делать вещи иначе, а при необходимости и лучше, чем наши друзья в ЕС», — добавил премьер.

Кроме того, Джонсон отверг все предположения о том, что выход из Европейского союза может привести к распаду Великобритании, так как, по его словам, Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия в 2021 году будут совместно работать и отстаивать свои ценности по всему миру.

Глава государства высоко оценил усилия оксфордских учёных, которые создали «маяк надежды» — дешёвую и быструю для производства вакцину от коронавируса. По словам Джонсона, вакцина позволит стране вернуться к нормальной жизни, «ходить в паб, на концерты, в театры, рестораны или просто держаться за руки с нашими близкими».

На фоне окончания переходного периода по брекситу официальные лица в правительстве Великобритании выразили уверенность в том, что в ближайшие несколько дней не следует опасаться проблем в торговле через Ла-Манш, так как 1 января поток через пролив заметно снижается по сравнению с обычными днями. Кроме того, в наличии имеются все системы, необходимые для предотвращения перебоев в работе порта Дувр, пишет The Times.