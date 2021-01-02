Внимание астрономов из США привлекла планета-гигант со странной орбитой

02.01.2021, 6:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Астрономы из США, которые работают в Калифорнийском техинституте, рассказали о планете-гиганте, привлекшей их внимание. Космическое тело под названием HR 5183 b располагается недалеко от Солнечной системы и имеет странную орбиту, идущую вразрез со «стандартным поведением».

Для того, чтобы обернуться вокруг родной звезды, планете нужно 45-100 лет. При этом, орбита HR 5183 b напоминает яйцо, сужающееся по мере того, как приближается к светилу. По словам автора научного проекта Эндрю Говарда, ученым удалось зафиксировать быстрый проход. Планета-гигант оставила яркий отпечаток, который подтверждает ее существование.

HR 5183 b выявили с помощью метода «лучевой скорости», который предусматривает мониторинг за тем, как происходят колебания на поверхности звезды. Они возникают из-за гравитационной силы от космических объектов, расположенных по соседству. Астрономы отметили, что новая планета в несколько раз больше по размеру за Юпитер, но у нее нет спутников. Эндрю Говард считает, что газовый гигант HR 5183 b движется, как таран, и сметает на своем пути не только космический мусор, но и любые астероиды. Из-за этого планета постепенно увеличивается в размерах.