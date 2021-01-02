Таинственный монолит обнаружен в Торонто

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02.01.2021, 6:22, Новости дня
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Таинственный монолит, похожий на объекты, которые ранее были обнаружены в США и ряде европейских стран, появился в канадском Торонто, сообщил телеканал CTV.

Предмет, высота которого составляет примерно 3,5 метра, неожиданно появился на пляже озера Онтарио в канун нового года и сразу вызвал большой ажиотаж среди местных жителей, которые стали приходить на берег, чтобы сфотографироваться с ним. Правда, уже 1 января вандалы разрисовали металлический предмет красной краской. В мэрии города заявили, что в курсе появления объекта в Торонто, но при этом не знают, кто и когда его там его установил, передает ТАСС.

Напомним, в конце ноября первый такой монолит был обнаружен в удаленной пустынной местности американского штата Юта. СМИ отмечали, что обнаруженный объект похож на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года». Спустя некоторое время таинственный объект исчез так же загадочно, как и появился.

Позже такие же монолиты были найдены в штате Калифорния, а также Великобритании, Германии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии и Словении.



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