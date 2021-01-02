В Дагестане произошло землетрясение

02.01.2021, 6:22, Новости дня

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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Явление зафиксировали в 01.05 по времени UTC (04.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает РИА «Новости».

Напомним, 16 декабря землетрясение произошло у Южных Курил. Тремя днями ранее серия землетрясений произошла в Чечне. Кроме того, 10 декабря сильное землетрясение произошло в Бурятии и в Иркутской области.