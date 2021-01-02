Венесуэльская оппозиция решила нанять лоббистов для связи с Байденом

02.01.2021, 6:22, Новости дня

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Представители оппозиции Венесуэлы ищут лоббистов в США для продвижения интересов при администрации Джозефа Байдена, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«В США много лобби. [Оппозиционер] Леопольдо Лопес нанимает в Вашингтоне две компании, близкие к Демократической партии, чтобы они теперь могли начать лоббировать экстремистов Венесуэлы при новом правительстве Байдена», – приводит слова Мадуро ТАСС.

«Мы посмотрим, исчезнет ли с уходом [президента США Дональда] Трампа пагубная и экстремистская политика в отношении Венесуэлы. Надеюсь, изменения в США пойдут на благо человечества и Венесуэлы», –заявил президент Боливарианской Республики в эфире телеканала Venezolana de Television.

Напомним, 30 декабря США расширили санкции против Венесуэлы.

Ранее США и ЕС отказались признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле. В МИД РФ подчеркнули, что выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы соответствовали стандартам прозрачности и демократии.