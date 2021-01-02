Спрос на игровые консоли PlayStation 5 значительно превысил ожидания

02.01.2021, 5:44, Новости дня

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Не исключено, что игровая приставка PlayStation 5 попадет в историю как одно из самых популярных электронных устройств. Как сообщают аналитики, итоги первого месяца продаж оказались настолько хорошими, что никто даже в самых смелых прогнозах перед выходом на рынок не предвидел такого ошеломляющего успеха.

Компания Sony действительно сделала все правильно, говорят эксперты. Она провела агрессивную рекламную компанию, выпустила первую партию приставок без излишков, и, на самом деле, создала прекрасный продукт.

Далее возник ажиотажный спрос, который и сделал свое дело. Теперь уже не важно, что в пятой PlayStation геймеры увидели много мелких недостатков. Ведь всего за месяц производитель распродал почти три с половиной миллиона приставок.