Мнение: Новогодние погромы в Портленде

02.01.2021, 5:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Портленде новый год ударно отметили погромами и столкновениями с полицией.

Протестующие метали коктейли "Молотова", закидывали полицейских камнями и воздушными шарами с едкой жидкостью.

Полиция применяли слезоточивый газ и дубинки. По итогом – подожгли здание городского суда, повреждены несколько административных и коммерческих зданий, уничтожена различная муниципальная собственность.

Ответственность за организацию протестов взяли BLM организации, пообещавшие их продолжать, пока местная полиция не будет реформирована, а из органов управления городом будет устранена расовая дискриминация.

Беспорядки в Портленде с перерывами продолжаются с мая 2020-го года.

Снова отмечаю, что "победа" Байдена не приводит к сворачиванию этих протестов.

Так что если вы думали, что после победы Байдена протесты имени BLM по щелчку свернутся, то облом.

Кстати. Официальный Твиттер полиции Портленда инклюзивен.