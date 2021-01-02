Мнение: Право клеить ярлыки

02.01.2021, 5:36, Разное

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Наткнулся в ФБ на забавную дискуссию наших “совестливых интеллигентов”: она полном серьезе обсуждают, пристало ли таким людям, как они, смотреть новый фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли “Доктор Лиза”… поскольку неясно, имела ли право Елизавета Глинка, которой посвящен фильм, называться “доктором”! Да-да, повод именно такой. Каюсь, бессовестному дикарю вроде меня такой изыск и в голову бы не пришел. Можно ли называть Елизавету Глинкой “доктором” и тем более “Лизой” – если, СКОРЕЕ ВСЕГО, ей это прозвище придумали в АП, а то и даже в подвалах Лубянки?!

Такая, не побоюсь этого слова, щепетильность у представителей прогрессивной общественности поначалу несколько даже шокирует: все-таки Е.Глинка погибла, причем весьма страшной смертью (в результате ночной авиакастрофы), а занималась всю жизнь, как-никак, не опытами в лаборатории доктора Менгеле и даже не приватизацией “общенародного достояния”, а благотворительностью. За что ж ее “доктора”-то лишать, мертвую? Оставили бы покойную в покое, бог с ней, как говорится?

Но нет, конечно, что вы, шутите, что ли. Тут надо просто понимать, что “прогрессивная интеллигенция” в нашей стране, хотя и полностью обанкротилась, и утратила какое бы то ни было влияние, и опустилась почти на социальное дно – но отчаянно цепляется за свою последнюю привилегию, которую она считает крайне важной (примерно как проигравшийся в дым граф, живущий последние годы под забором, очень негодует на каждого, кто смеет усомниться в его наследственном праве сидеть в присутствии короля – даже невзирая на то, что в стране последние сто лет республика). Сама привилегия очень метко была обозначена еще Эльдаром Рязановым в фильме “Гараж” – в период, когда указанный общественный слой был в относительной силе. Помните, там “сын Милосердова” в исполнении Костолевского говорит с ласковым прищуром: “Ну что вы! Право наклеивать ярлыки мы обезьянам не отдадим!”

Гениально. Вот за это право – в широком смысле, то есть не только наклеивать, но и снимать ярлыки – и идет “идеологическая борьба”. Интеллигенты постсовка льстят себя надеждой, что решать, кому можно, а кому нельзя называться “доктором Лизой”, могут только они. “Как сход решит”. А поскольку на партсобрании ячейки сторонников прогресса в 2015 году было решено “доктора Лизу” разжаловать и “ярлык на доктора” у нее отобрать – и возник этот шурум-бурум в тихом интеллигентном болотце Фейсбука. То есть да – у этого кажущегося бессмысленным наезда на благотворительницу (которую играет другая, не менее ненавистная интеллигенции благотворительница) есть вполне четкая идеологическая составляющая. Глинка в свое время была предана анафеме и вычеркнута из числа “рукопожатных” – за то, что в 2015 году имела наглость возить продовольственную помощь на Донбасс, вывозить оттуда детей и даже говорить в интервью, что, она, дескать, не замечала на Донбассе никаких российских войск. Зато, типа, замечала украинские – в основном в виде продуктов их жизнедеятельности, артиллерийских обстрелов. После чего ее и разжаловали из брандмейстеров в простые топорники. И нынешний апологетический фильм о ней наши обездоленные графы воспринимают как покушение на свое священное право – то есть как что-то типа команды “Встать!”

Это всё понятно, непонятно другое: ничтожность повода для придирок. Происходит глупая и мелочная возня вокруг третьестепенных деталей – при том, что жизнь и смерть Елизаветы Глинки сами по себе реально мощнейший сюжет. Можно было бы сделать эпическое кино, в котором поставить действительно ВАЖНЫЕ вопросы (Голливуд, кстати, в прежние времена такое периодически делал на примере персонажей реальной американской истории). То, что сейчас публике представят какие-то очередные сопли на глюкозе, в обычных традициях цензурного российского кинопроизводства, тщательно обходя любые острые углы – ежу понятно.

А ведь из-за чего погибла Глинка? Самое грязное в истории с “доктором Лизой” – это не то, доктор она или нет, а то, как она погибла, и вот этого наверняка в фильме нет. А погибла она, очевидно, из-за того, что под прикрытием “ансамбля песни и пляски” Россия переправляла в Сирию на ведущуюся там “неизвестную войну” на Ту-154 какой-то “ценный груз” (оружие? наркотики?). Самолет оказался дико перегружен и то ли взорвался, то ли просто рухнул в море. Вот это – ИСТОРИЯ.

Тут же всё было моментально засекречено, никакого расследования, концы в воду. То есть мало того, что это преступление – оно еще и без наказания. Хотела ли Глинка лететь в Сирию? Скорее всего – нет. Но – не могла отказаться, так как слишком глубоко влезла в отечественные околовластные “игры патриотов”. Елизавета Глинка в итоге погибла просто потому, что один из “больших дядь” в неведомой ей большой игре (не имеющей никакого отношения к благотворительности) сделал не совсем точный ход, вообще при этом не имея ее в виду, используя просто как прикрытие.

Какой мог бы быть фильм! В стране, где с каждым годом, как шагреневая кожа, сужается пространство для частной инициативы, энергичная женщина, решившая заниматься частной благотворительностью, понемногу понимает, что помогать сирым и убогим как-то помимо государственного Левиафана – пустое дело, и оказывается перед выбором: идти с ним на соглашение или продолжать биться головой о стену. Она идет на соглашение, всё цивильно, ей говорят что-то типа “но мы ж тоже не звери, тоже понимаем, людЯм надо помогать, раньше надо было к нам обратиться!” А потом ее типа просят об “ответной любезности”: раз, другой… Прикол в том, что Левиафану на людей-то наплевать – в том числе и на саму Глинку. В итоге ее суют в перегруженный самолет, как в консервную банку, и играют в азартную игру: “Взлетит – не взлетит”. ЕЮ, по сути дела, играют.

В итоге кто-то, кто ставил на “взлетит”, что-то проиграл. Щелбан, наверное.

В итоге не нашли вроде как не только виновных, но даже и тела самой Е.Глинки. Конечно, единственная тема, интересующая нас в этой истории маленького человека, который всего лишь хотел помогать таким же маленьким людям – это вопрос, можно ли назвать убитую “доктором”. Достойная ли она оказалась столь высокого звания? Черт знает.