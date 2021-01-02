Женщина погибла в метро Москвы

02.01.2021, 5:30, Новости дня

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У станции метро «Котельники» в Москве погибла женщина, спасатели извлекли ее тело с путей, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Тело извлечено в 13.06. Движение поездов восстановлено», – отметил собеседник РИА «Новости».

Информацию о восстановлении движения на линии подтвердила пресс-служба московской подземки. «Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и введено в график», – сообщается в Twitter метро.