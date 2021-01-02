 

Аэропорты Москвы задержали и отменили несколько десятков рейсов

02.01.2021, 5:30, Новости дня
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Московские аэропорты задержали или отменили около 25 рейсов 1 января из-за погодных условий, сообщают информационные агентства.

На 11.35 мск во «Внуково» задержаны три рейса и еще три отменены, в Домодедово – задержаны 11, два отменены, в Шереметьево – задержан один, отменены четыре, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Яндекс.Расписания».

Накануне из-за последствий ледяного дождя в Домодедово были задержаны более 120 рейсов и семь отменены из-за последствий ледяного дождя.



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