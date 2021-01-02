 

Трамп раскритиковал ряд американских штатов за медленную вакцинацию

02.01.2021, 5:30, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«Некоторые штаты очень медленно прививают реципиентов, несмотря на успешное и очень крупномасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!» – написал Трамп в своем Twitter.

Накануне число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн. Напомним, 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.

В середине декабря в США началась вакцинация от коронавируса с использованием препарата, созданного совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. При испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек, еще семь человек пострадали.



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