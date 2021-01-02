Пять лет осуществления политики разрешения иметь двоих детей в Китае

02.01.2021, 4:54, Разное

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Почему молодые пары не ходят заводить своих детей?

（Источник:<<Жэньминь жибао>> он-лайн） 31/12/2020

31 декабря, «Жэньминь жибао» онлайн — В начале 2016 года было выпущено официальное разрешение для семей иметь двоих детей в Китае. Однако через пять лет рождаемость не только не выросла, но даже еще и упала. Китайцы всегда верили в то, что иметь много детей – это благословение, но почему же сейчас рождаемость падает?

Многие ученые, изучающие народонаселение и экономику, отметили, что главной причиной этого является увеличение затрат на рождение ребенка, включая расходы на жилье, образование, медицинское обслуживание, более серьезные пенсионные расходы, а также то, что женщины в Китае уделяют все больше внимания на свою карьеру.

Примечательно, что желание людей иметь одного ребенка также значительно снижается. Ян Чэнган, заместитель начальника Сообщества исследования народонаселения и директор Института демографических исследований Юго-Западного университета финансов и экономики Китая, отметил, что среди людей, родившихся в 2019 году, доля рождения второго ребенка достигла 59,5%, а доля первого ребенка составила всего 40,5%. Согласно его анализу, такие данные показывают, что политика двух детей дала положительный эффект, но рождаемость одного ребенка оказалась слишком низкой, то есть желание семей иметь одного ребенка значительно упало.

Последние новости получены из недавней статьи министра по гражданским делам Ли Цзихэна, в которой он упомянул, что общий коэффициент рождаемости в Китае упал ниже предельной черты – до 1,5, а в демографии наступил в критический переломный период. Об этом говорили в интервью и многие демографические эксперты.

Другими словами, среднее количество детей, рожденных в стране, – менее 1,5. В международном масштабе считается, что только когда общий коэффициент рождаемости равен или больше 2,1, прирост населения является стабильным. Как только он упадет ниже этого уровня, то может возникнуть риск сокращения численности населения и ряд социальных проблем.

Для каждой пары при решении вопроса о том, иметь ли детей и сколько иметь, в первую очередь следует учитывать условия фертильности и стоимость. Экономист и декан научно-исследовательского института “Хэнда” Жэнь Цзэпин в этом году написал статью, в которой проанализировал, что цены на жилье, расходы на образование и медицинские расходы быстро выросли в последние годы. Семья, где у пары только один ребёнок, ложится тяжелым бременем на пожилых людей, так как женщины также все чаще стали участвовать в рабочей силе, но защита прав на труд все еще недостаточна. Эти объективные причины прямо или косвенно привели к увеличению затрат на рождение ребенка.

Кроме того, коэффициент рождаемости также тесно связан с уровнем социально-экономического развития. Быстрое развитие социальной экономики, повышение уровня индустриализации и урбанизации, повышение требований к качеству труда, популяризация образования, увеличение доли женщин в рабочей силе и так далее – все эти изменения привели к снижению уровня рождаемости.

Цзо Сюэцзинь, директор Института экономических исследований Шанхайской академии социальных наук, который долгое время изучает демографическую политику, перечислил более подробную информацию, связанную с рождаемостью: в процессе модернизации концепция гендерного равенства между мужчинами и женщинами укрепилась, доля женщин в занятости становится все выше и выше, и они конкурируют на рабочем месте. В некоторых ситуациях женщины, которые сосредоточены на работе, обычно не хотят иметь детей, потому что о них нужно заботиться дома, что влияет на ее работу. А бросить работу – значит позволить мужу зарабатывать деньги в одиночку, чтобы содержать семью, и семья, вероятно, столкнется с невыносимым финансовым давлением.

В 2019 году, чтобы больше пар захотели заводить детей, Госсовет КНР издал документ, в котором содержится просьба ко всем регионам в содействии развитию услуг по уходу за младенцами и детьми в возрасте до 3 лет и улучшении существующих услуг по уходу за детьми. Многие ученые предполагают, что это только первый шаг к замедлению падающей рождаемости и старения населения. Затем следует предпринять дополнительные усилия по поощрению деторождения, например ввести субсидии для детородных семей и улучшить защиту прав женщин в области занятости.