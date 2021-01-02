В ближайшие три месяца Xiaomi представит 9 новых моделей смартфонов

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02.01.2021, 4:52, Новости дня
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Сначала на рынке должен появиться новый смартфон Xiaomi Redmi 9T, сообщает инсайдерский источник. А до конца первого квартала начавшегося года будут представлены еще восемь новых версий мобильных гаджетов, выпущенных под этим брендом.

Redmi 9T станет пионером, и его мы увидим на официальной презентации 8 января, утверждает инсайдер. Аппарат уже готов, так что ждать больше нечего, учитывая тот факт, что в Америке и ЕС уже прошли зимние праздники, а большая часть Азии живет по всему календарю.

Вероятно, в данной модели мы не найдем много отличий от Xiaomi Redmi 9 Power, который уже продается в Индии. Разнообразие остальных моделей обеспечит наличие или отсутствие поддержки 5G, а также большая или меньшая мощность процессоров.



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