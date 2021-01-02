Ансамбль ЧФ выступил с новогодним концертом в сирийской Пальмире

02.01.2021, 4:38, Новости дня

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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с новогодним концертом для сирийских военнослужащих и местных жителей в амфитеатре II века н. э. на территории руин античной Пальмиры в Сирии.

«Мы приехали в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом россиян, которые несут здесь службу. А сюда, в Пальмиру, нам предложил поехать заместитель командующего Черноморским флотом, и мы с радостью поддержали эту инициативу», – приводит ТАСС слова художественного руководителя ансамбля, капитана третьего ранга Алексея Костяникова.

В амфитеатре Пальмиры артисты ансамбля исполнили, в частности, песни из репертуара Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева, попурри из российских новогодних песен. В концерт также вошли несколько инструментальных композиций. По словам артистов, которые оказались в Пальмире впервые, выступление в древнем городе, где каждый камень пропитан многовековой историей, для них самих стало одним из самых запоминающихся.

«Мы подобрали для этого концерта репертуар из патриотических и новогодних песен, чтобы поздравить всех с Новым годом и Рождеством. Конечно, в него вошел и легендарный «Севастопольский вальс», который мы не могли не привезти и не исполнить в этом историческом месте. Ощущения невероятные – эта атмосфера настолько воодушевляет, настолько придает сил, что когда выступаешь здесь, даже не веришь, что можешь вот так прикоснуться к истории. Сегодня, на самом деле, один из легендарных наших концертов», – призналась солистка ансамбля Вероника Исправникова.

Зрители, в числе которых были военнослужащие сирийской армии и жители близлежащего поселка Тадмор, встретили артистов овациями. Многие из них привели на концерт детей, пояснив, что хотели бы познакомить их с русской культурой, хоть и не понимают, о чем поется в песнях на русском языке. «Мы благодарны за эту заботу о нас и этот прекрасный концерт. Больше всего нам понравились эти прекрасные девушки, которые приехали сюда», – сказала одна из зрительниц, Наджма Хаджума, посетившая концерт вместе с ребенком.

По словам Алексея Костяникова, ансамбль провел в Сирии уже шесть концертов. Он выступил для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим, а также в местах расположения подразделений военной полиции, дислоцированных в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Поздравлять военнослужащих с праздниками артисты прибыли небольшим составом, сконцентрировавшись на вокальных и инструментальных номерах.

«Мы привезли небольшую концертную бригаду. В связи с тем, что выступаем мы фактически в полевых условиях и не везде площадки нам подходят для танцевальных номеров, эта часть ансамбля у нас здесь не представлена. Например здесь, в Пальмире, насколько я вижу, они бы выступить не смогли», – отметил Костяников, добавив, что ансамбль планирует дать в Сирии еще несколько концертов и продолжит поздравлять российских военнослужащих с новогодними праздниками.

Напомним, 5 мая 2016 года в амфитеатре Пальмиры состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева под названием «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены». Впоследствии народный артист РФ Сергей Ролдугин рассказал, что российские музыканты играли в освобожденной Пальмире при температуре 54 градуса, а после концерта попали под обстрел.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, сложившейся в районе сирийской Пальмиры.