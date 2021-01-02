 

Пушков указал на ошибку Зеленского в новогоднем обращении

02.01.2021, 4:38, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание на ошибку президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении.

«Зеленского потянуло на новогоднюю романтику. Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке – мол, Крым це (это) Украина! А затем – посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль… Омыть ноги в «исконно украинских водах»… Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал в просак. В который раз, впрочем», – отметил Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». После этого в Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского. Кроме того, в РФ ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.



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