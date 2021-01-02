Мнение: О непредвиденной, но страшной опасности вакцин от коронавируса

02.01.2021, 4:14, Разное

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Сейчас во многих странах мира началась вакцинация от CoVID-19. То, во что ещё несколько месяцев назад не верил ни один эксперт, стало реальностью: сотни тысяч людей уже получили спасительную прививку толком не проверенного средства. Идёт ли речь о продукте от Pfizer, Moderna, AstraZeneca или российском «Спутнике V», во всех случаях клинические испытания прошли по сокращённой программе, а разрешения регуляторов на медицинское применение были выданы с беспрецедентной оперативностью.

Считается, что это разумный компромисс между безопасностью и риском, который позволит планете как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Но так ли это? Есть ли у вакцин против вируса SARS-CoV-2 отдалённые побочные эффекты?

Похоже, что да. И несколько непредвиденного свойства.

Каждый год датский Saxo Bank готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики. На 2021-й он приготовил мнение о том, что успешная вакцинация от CoVID-19 окажет… негативное влияние на состояние крупного бизнеса в большинстве стран.

По прогнозам экспертов банка, вакцина от #коронавирус­а сумеет породить высокую инфляцию. Всё дело в том, что после вакцинации восстановление экономики будет неизбежным, а это породит настоящий бум потребления и, следовательно, инфляцию. Которая станет ударом по ренте и активам, а реакция центробанков в виде повышения ставок создаст мощный импульс для целой цепочки дефолтов. Более того, подобная #инфляция может также стать ударом по валютам и способствовать спросу на ценные и редкие металлы. Цены на серебро могут резко подскочить из-за появления новых рынков сбыта.

Чисто технически, реализации такого прогноза ничто не препятствует. Более того, определённые опасения по поводу разгона инфляции высказываются и вне связи с вакциной. Просто потому, что сейчас активность печатных станков у основных центробанков мира и так беспрецедентна. Что будет, когда масштабная денежная эмиссия дойдёт до конечных потребителей, а успешная вакцинация станет дополнительным катализатором спроса в развитых странах, представить несложно.

С другой стороны, производственные мощности за время пандемии никуда не исчезли. Возможно, их удастся вернуть в строй очень быстро – и тогда разрыв между спросом и предложением окажется коротким, а инфляционный всплеск небольшим и недолгим. Но есть вероятность и сваливания в гиперинфляцию.

А что касается самой вакцины…

Вы как, прививаться будете? Или уже?