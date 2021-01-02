 

Стало известно, какими функциями снабдят смартфоны в 2021 году

02.01.2021, 3:58, Новости дня
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По мнению экспертов, прогресс в области создания новых мобильных гаджетов в начавшемся году сосредоточится на нескольких основных направлениях. Это ускорение работы процессоров, увеличение длительности автономной работы, а также улучшение технологии беспроводной зарядки.

Скорее всего, основные игроки на рынке смартфонов откажутся от кабельного соединения с зарядными устройствами. По крайней мере, мы это увидим на примере флагманских моделей, говорят специалисты.

Дизайнеры представят больше безрамочных смартфонов. В результате можно будет немного увеличить экраны. Появятся и новые функции, которые смартфоны будут перенимать у фитнес-браслетов, собирая при помощи специальных датчиков данные о состоянии здоровья человека, измеряя температуру, пульс и т.д.



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