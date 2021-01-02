 

Мнение: Футуризм. “Хоть узнаю, как они выглядят…”

02.01.2021, 3:50, Разное
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Френд-папа пишет в Фейсбуке про свою дочку:

“Марта Михална перешла в этом году в гимназию, соответственно обзавелась новыми одноклассниками и учителями. Сегодня размечталась: “Вот закончится пандемия, я хоть узнаю, как выглядят мои одноклассники. И учителя.” Подумала и добавила: “Хотя…в случае некоторых учителей я бы, наверное, сразу захотела, чтобы они опять надели маски…”

Удивительно. Еще б год назад такое увидеть – подумал бы: “Как в антиутопию попал!” А теперь ничего, все только плечами пожмут, мол, ничего особенного.

Причем это еще и пример того, что речь о проблеме планетарного характера. Френд-то в Германии живет…

Источник: Размышления вольного социолога



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