Новогодняя ель сгорела на родине Сталина

02.01.2021, 3:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожар возник на Новогодней елке в ночь на 1 января на родине Сталина в городе Гори, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщили местные СМИ, причиной возгорания стало попадание пиротехники в одну из игрушек на елке, которая установлена на центральной площади Гори – там, где до 2010 года находился памятник Сталина, демонтированный при экс-президенте Михаиле Саакашвили.

Ведутся восстановительные работы.

Мэрия этого города закупила новогодние украшения и аксессуары на 100 тыс. лари – это примерно 30 тыс. долларов.

В ночь на Новый год для граждан Грузии было сделано послабление и отменены ограничения на передвижение, действующие из-за пандемии коронавируса с 21 часа (20 мск) до пяти утра (4 мск). С 1 января до 31 января строгие меры введены вновь.