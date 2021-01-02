 

Проездные и разовые поездки подорожали в Москве

02.01.2021, 3:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок выросла в общественном транспорте Москвы со 2 января, сообщил столичный департамент транспорта.

Разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелек») со 2 января подорожала на 2 рубля – до 42 рублей, стоимость поездки при оплате банковской картой также выросла на 2 рубля и составила 46 рублей, передает РИА «Новости».

Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменяется в пределах инфляции – плюс 3,5%: с 2170 до 2245 рублей, одна поездка по нему подорожала на 1 рубль 30 копеек в случае совершения 55 поездок. Стоимость билета на 60 поездок повышается на 1 рубль 67 копеек за одну поездку и составляет теперь 2070 рублей вместо 1970.

При этом сохраняется прежняя стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, изменения остальных тарифов минимальны.

Без изменений действуют утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена (проект «Время ранних»), программа лояльности «Город».

Напомним, 2 ноября 2020 года в московском метро стартовал эксперимент по снижению цен на проезд вне часа пик.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Песков заявил об отсутствии яда в организме Навального до выезда из России

02.10 / Минздрав указал на принципиальный момент в борьбе с коронавирусом

30.07 / Экспертиза выявила в высказывании Навального призыв к насильственному свержению власти

27.12 / От COVID-19 умер заведующий инфекционной реанимацией в больнице в Киеве – Голубовская

28.09 / Протасевич об уходе из NEXTA: Ничего экстраординарного — не нашли точек соприкосновения во взглядах на развитие проекта

08.10 / Медведева снялась с этапа Кубка РФ по фигурному катанию в Москве

06.10 / Пескова спросили о планах Москвы по введению режима самоизоляции

27.12 / Останки младенца нашли в Татарстане

20.10 / Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье

24.06 / В Омске 75-ю годовщину Победы отметили парадом и конкурсом чтецов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска