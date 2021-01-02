Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса

02.01.2021, 3:42, Новости дня

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Претендующий на должность госсекретаря Соединенных Штатов в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в прошлом получали крупные суммы от ряда компаний, сообщило The Associated Press.

Из материалов, которые Йеллен и Блинкен предоставили в управление по вопросам этики правительства США, следует, что за последние два года Йеллен выплатили суммарно более 7 млн долларов ряд крупных компаний. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google. Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний, передает ТАСС.

Блинкен сообщил, что за последние два года ему выплатили около 1,1 млн долларов за работу в компании WestExec Advisors, которая оказывает консультационные услуги. Блинкен является одним из ее основателей. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America, компании Facebook, Uber и Boeing.

Выдвинутая Байденом на должность директора Нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около 55 тыс. долларов. По оценкам издания Politico, Хейнс также заплатили около 180 тыс. долларов за консультации компании Palantir.

Ранее стало известно, что сын избранного президента США Хантер Байден поддерживал контакты с Блинкеном во время работы в руководстве украинской компании Burisma.

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