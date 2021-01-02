Власти Ирака провели эвакуацию после обнаружения мины на танкере

02.01.2021, 2:50, Новости дня

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В Ираке властям пришлось проводить эвакуацию после того, как на борту нефтяного танкера обнаружили подозрительный предмет, похожий на магнитную бомбу.

Отмечается, что танкер был арендован клиентом иракской государственной компании State Oil Marketing Organization. Речь идет о танкере Pola под флагом Либерии, передает ТАСС, ссылаясь на портал Dryad Global.

Информации о том, как попало взрывное устройство на борт, пока нет. На судне продолжаются работы по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось, что сингапурский танкер загорелся в Джидде в результате атаки заминированной лодки. Продуктовоз BW Rhine подвергся внешнему воздействию во время разгрузки в порту.

Также у берегов Саудовской Аварии подорвался на мине греческий нефтяной танкер. Судно стало объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и танкер получил пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал.