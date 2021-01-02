Рядом с Солсбери обнаружили загадочный монолит

02.01.2021, 2:50, Новости дня

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Рядом с британским городом Солсбери нашли новый монолит, похожий на те, что ранее находили в нескольких других странах, сообщают СМИ.

Монолит появился утром в графстве Уилтшир, высота объекта – 2,5 метра, у него три грани, он имеет зеркальную поверхность, передает РИА «Новости» со ссылкой на ITV News.

На одной стороне, покрытой инеем, оставлена надпись «С Новым годом». Как появился этот монолит, и кто его установил, пока не установлено.

Ранее металлический монолит обнаружили в глубине пустыни Ред-Рок американского штата Юта. Также монолит находили в испанской провинции Сеговия (муниципалитет Айльон). Он был установлен в руинах церкви Сантьяго.

Также сообщалось, что таинственный монолит высотой около четырех метров обнаружили в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава на востоке Румынии. Вскоре он также неожиданно исчез.