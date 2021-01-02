Работавшая в ООН дипломат найдена мертвой в Нью-Йорке

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02.01.2021, 2:50, Новости дня
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В нью-йоркском районе Манхэттен найдена мертвой работавшая в ООН дипломат, сообщила The New York Post.

По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине, которая была найдена мертвой в собственной квартире в Нью-Йорке. Государство, в постоянном представительстве которого работала дипломат, не уточняется. Информации о гражданстве женщины не приводится. Издание отмечает, что дипломат жила в квартире не менее двух лет. По сведениям издания, в полиции не считают, что речь идет об убийстве, передает ТАСС.

Официальный представитель полицейского управления мегаполиса подтвердила, что днем 31 декабря в расположенном недалеко от нью-йоркской штаб-квартиры ООН многоквартирном доме на Манхэттене была обнаружена 38-летняя женщина, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики установили, что она мертва.

Личность умершей не разглашается, поскольку еще не оповещены ее близкие. В полиции также не уточнили, была ли она каким-то образом связана с ООН. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза. «Расследование продолжается», – отметили в полиции.

Напомним, 17 мая посол Китая в Израиле был найден мертвым в своей квартире в Герцлии.



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